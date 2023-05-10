台灣電商市佔第一的欣新網，一站式電商服務涵蓋流量經營、通路經營、官網經營、廣告素材製作、倉儲服務、物流配送與即時客服，並擁有跨品類、逾100個國際品牌與20,000種以上產品的零售運營實績，能為品牌快速進行跨界合作，運用產品特性或組合銷售活動，在不同類型電商平台的帶來多樣化且獨特的銷售價值，結合精準廣告投放與出貨管理，為客戶創造最佳的流量變現能力與最佳購物體驗。

欣新網表示，國內電商持續蓬勃發展，各大產業面對已知進貨、廣告預算與管銷與通路等成本持續上升下，更要強化電商營運實力，極大化銷售讓花的錢更有效率。欣新網提供的「電商全方位服務」不僅協助客戶擬定高效行銷策略，讓品牌客戶在跨電商平台銷售活動中找到方向，結合廣告精準投放即時迅速掌握廣告表現找到目標客群；透過整合全通路訂單數據化倉儲物流管理系統優勢，快速撿貨、出貨到消費者端，進而降低獲客綜效成本，提升整體獲利績效。

欣新網目前不僅協助品牌做「電商全方位服務」，亦已推出自行研發的「PowerAI智能廣告投放系統」與「PowerOrder雲端訂單管理系統」，透過訂閱制與雲端大數據應用服務更多中長尾客戶，顯示公司產品與服務持續精進與優化，期許透過SaaS規模與新客戶持續拓展為公司營運帶來另一波動能。