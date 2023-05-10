投資人觀望美國即將公布的消費者物價指數和美國府會兩黨的債限談判進展，隔夜美股主要指數收黑，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數更重挫2.22%，創下一周來最大跌幅。受此影響，周三香港恆生指數跌0.7%，為19728.12點。國企股(H股)跌0.94%，為6671.82點。