恆生科技股指數目前跌0.53%，京東健康跌近4%，跌幅最大。理想汽車漲2.29%，表現最佳。

中芯國際暫漲1%，稍早前一度漲近2%，在藍籌中表現最佳。

內銀股普遍下跌，建行跌2.3%，工行跌2.6%，中行跌2.7%。

龍源電力上月發電量增加近14%，激勵股價上漲逾4%。

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