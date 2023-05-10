恆生科技股指數目前跌0.53%，京東健康跌近4%，跌幅最大。理想汽車漲2.29%，表現最佳。
中芯國際暫漲1%，稍早前一度漲近2%，在藍籌中表現最佳。
內銀股普遍下跌，建行跌2.3%，工行跌2.6%，中行跌2.7%。
龍源電力上月發電量增加近14%，激勵股價上漲逾4%。
投資人觀望美國即將公布的消費者物價指數和美國府會兩黨的債限談判進展，隔夜美股主要指數收黑，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數更重挫2.22%，創下一周來最大跌幅。受此影響，周三香港恆生指數跌0.7%，為19728.12點。國企股(H股)跌0.94%，為6671.82點。
恆生科技股指數目前跌0.53%，京東健康跌近4%，跌幅最大。理想汽車漲2.29%，表現最佳。
中芯國際暫漲1%，稍早前一度漲近2%，在藍籌中表現最佳。
內銀股普遍下跌，建行跌2.3%，工行跌2.6%，中行跌2.7%。
龍源電力上月發電量增加近14%，激勵股價上漲逾4%。
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