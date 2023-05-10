美國民意調查機構蓋洛普（Gallup）上個月進行的民調顯示，只有36％的美國人對美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）有信心，是自2001年調查開始以來的新低，改寫了聯準會前主席、美國現任財長葉倫（Janet Yellen）在2014年創下的紀錄。

綜合財經周刊《巴倫》（Barron＼'s）和蓋洛普的報導，蓋洛普民調顯示，公眾對鮑爾的信心從2020年起，已滑落了超過20個百分點。主因是鮑爾和其他經濟領袖在抑制通貨膨脹方面，行動遲緩；他們最初只把通膨視為暫時性現象，認為即使聯準會沒有大動作，通膨也會自行回落。

與此同時，該調查也顯示，美國人對美國總統拜登的經濟領導能力信任度滑落到35％，創下拜登上任以來的新低。美國民眾對財政部長葉倫的信心也下滑到37％，比兩年前低17個百分點。

此外，美國人對民主、共和兩黨國會領袖的信心也下降。