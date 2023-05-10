一度取得系列賽2比0領先，金塊客場接連遭遇滑鐵盧，遭到太陽扳平戰局，但依循此前坐鎮主場必取勝的定律，金塊靠著明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）生涯季後賽第10次大三元，加上太陽雙星戴文布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）手感欠佳，金塊重新要回季後賽領先，以118比102痛擊太陽，在自家主場拿下聽牌的第3勝。

約基奇在賽前熱身結束後，特意向太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）握手致意，將G4的恩怨情仇盡釋前嫌，不過金塊眾將絕對想幫約基奇出一口氣，此系列賽投籃狀況不穩定的波特（Michael Porter Jr.）首節就發威，單節轟進4顆三分球拿下14分，太陽得分則多聚集在戴文布（Devin Booker）的12分身上，金塊首節結束以35比24領先。

次節賈瑪莫瑞（Jamal Murray）腳踝小扭，儘管奔跑上有些吃力，依然繼續留在場上，太陽則是趁你病要你命，杜蘭特加入戰局，上半場攻下13分，太陽一度將比分超前，波特以灌籃結束上半場最後一波攻勢，金塊半場結束取得52比49小幅領先。

下半場開打不久，金塊重新取得雙位數領先，太陽過於依賴雙星的問題浮現，上半場攻下19分的布克在進攻端消失，整節只拿下了3分，還出現麵包球的狀況，體力似乎開始走下坡，杜蘭特則是7分進帳，除此之外，2人還陷入犯規麻煩，讓太陽追分更加不易，金塊17分領先前進第4節。

末節金塊手握大幅領先，選擇以包夾方式限制杜蘭特及布克，分差來到24分，勝負早就沒有懸念，約基奇剩下7分15秒時傳給阿隆戈登（Aaron Gordon）空中接力，拿下本場第10個助攻，完成今年季後賽第4次、也是季後賽生涯第10次的大三元，莫瑞和波特同樣砍下19分；杜蘭特、布克合力攻下54分，但命中率都只在4成出頭，艾頓（Deandre Ayton）獲得14分、9籃板。