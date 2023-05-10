台南近日發生3歲女童遭轉彎車輛撞死的意外，引起全國關注。對此，作家苦苓指出，有很多汽車確實不會禮讓行人，但也有一些行人會在過馬路時使用手機，耽誤到駕駛人時間，他建議，政府可在行人較多的路口廣設行人專用紅綠燈，不只讓「誰讓誰」的問題消失，還可直接取締違規，減少警力浪費。

苦苓今（10）日在臉書發文表示，他開車時很習慣讓行人先走，但每次在高雄的路口停下來等行人時，對方通常會楞住一兩秒，確定是要禮讓後，才會加快腳步過馬路。苦苓也提到，在當行人時，也會「入境隨俗」，確定車子開過去之後，再小心翼翼過馬路。

苦苓指出，目前台灣因會對不禮讓行人的駕駛重罰3600元，讓過去「車子比行人大」的觀念，似乎已漸漸變成「行人比車子大」，但汽車駕駛在經過行人較多的路口時，因禮讓行人導致回堵，行人走得很安心，車主卻很鬱卒，好像也不是很公平。

苦苓質疑，有些行人過馬路時會邊走邊用手機，此舉不只非常危險，還耽誤了他人時間，在路口取締駕駛人的警察們，是否該勸導或取締這些人的行為？他並呼籲，政府應在行人較多的馬路口廣設行人專用紅綠燈，只要汽車和行人都照著號誌走，就不存在「誰讓誰不讓」的問題，此外，還可以直接攝影取締違規，不用浪費那麼多警力。