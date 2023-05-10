隨著母親節的到來，台南新營藝術季邀請古名伸舞蹈團，由專業舞者帶著台南與高雄兩地的樂齡學員，13、14日下午4時30分，一同在新營鐵道地景公園演出融合在地鐵道產業和新營特色歷史的舞蹈作品《母親節特調：舊驛驚鴻》。

今年新營藝術季從4月15日至6月11日，以「銀齡風潮」主題，策劃多場銀齡系列影展、講座和展演，從眾多藝文面向探討樂齡議題，帶著銀髮族共同參與到藝術活動之中，也使更多人關注到樂齡議題。

本周末是母親節，新營藝術季特別邀請古名伸舞蹈團到新營鐵道地景公園展演，演出舞蹈作品《母親節特調：舊驛驚鴻》是由國家文藝獎得主古名伸與日本籍編舞家水野多麻紀，共同為新營鐵道地景公園量身打造，富有新營在地特色。

文化局表示，古舞團成立於1993年，由編舞家古名伸所創立，演出足跡遍及台灣、香港、美國、英國、澳洲及歐洲等地。除了從事現代舞的創作演出之外，舞團推廣即興舞蹈表演及「接觸即興」的舞蹈方式與觀念，是台灣唯一以此種表演藝術形式作專業演出的團體。

文化局說，邀請市民朋友本周末攜家帶眷來新營鐵道地景公園，觀賞這場由專業舞者、樂齡人士共同呈現的「母親節特調」，民眾若想了解其他近期新營藝術季的銀齡活動，可至「新營文化中心」官方網站或臉書「2023新營藝術季」查詢。