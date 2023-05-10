許書豪日前在誠品舉辦《最美的地方》音樂分享會。（華納音樂提供）

許書豪日前在誠品舉辦《最美的地方》音樂分享會。（華納音樂提供）

許書豪日前在台北信義誠品舉辦《最美的地方》音樂分享會，他剛升格當爸一年多，前陣子最憂心的事，就是兒子因肺炎送醫急診，檢查得知感染人類間質病毒，連續發燒五天，高燒39到40度，讓他非常心疼。許書豪說說，看他打點滴比較心疼，他下意識一直想拔掉，也有些微微出血，後來拔掉終於放心不少。

許書豪相隔兩年推出全新專輯《最美的地方》，近來展開北中南的小型巡演，與觀眾的近距離過程中，也讓他想起曾在街頭表演的往事，感觸滿滿。他回憶在當街頭藝人時，印象最深刻的是感受到觀眾是衣食父母，「有次在漁人碼頭表演完，有人給我一盒pizza跟一瓶可樂，當場吃喝掉 他怎麼知道我沒吃飯。」

如今趁著新作品推出，籌備了北中南的小型巡演，讓他十分珍惜，他表示：「現在已經是後疫情時代，不用隔離，能跟大家這樣近距離互動真的很懷念；雖然中間也有商演，但感覺全然不同，能跟好久不見的好朋友、老歌迷們面對面打招呼、唱歌給大家聽，真的有種得來不易的感覺！」

他也透露因為疫情，這三年來他曾一共取消過兩次演唱會的計畫，而他也透露，演唱會的計畫正在規劃中，期望能回饋等待許久的歌迷。許書豪2023 誠品巡迴音樂分享會接著在5／20於「台中站-中友誠品」、6／10 「高雄站-遠百誠品」接連演出。