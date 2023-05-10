國民黨立法院黨團召開「陳內閣上任100天 不溫暖不堅韌！掉漆內閣！」記者會。（黃婉婷攝）

行政院長陳建仁上任滿100天，國民黨立法院黨團10日批評，新內閣將轉型正義視為比打詐、掃毒、攬才、健全租賃制度還重要的工作，意識形態濃厚，對於年輕低薪、勞保財務破洞、少子化危機，毫無作為，痛批「溫暖內閣」成天擺爛，成為「掉漆內閣」，國人已毫無期待，而45％的施政滿意度，也證明施政成績已經死當。

黨團總召曾銘宗直言，陳內閣一百天來的表現，只有擺爛可以形容，雖然號稱「溫暖堅韌」內閣，卻冷眼看待三大民生議題，就青年低薪部分，依去年主計總處統計資料顯示，經常性薪資不到4萬元的受雇者高達59％、未滿3萬元受僱者有23％，大學畢業生平均起薪只有3.1萬元，有夠「薪酸」。

曾銘宗指出，勞保潛在財務黑洞高達11兆元，每年增加4000到5000億元，蔡政府每年幾百億元的撥補，根本是杯水車薪，國民黨團一再呼籲政府提出解決方案，卻始終拖拖拖；另外是少子化問題，據內政部統計，2016年我國出生數從20.8萬人，到2022年的13.8萬人，少子化問題越發嚴重，成為國安問題。 曾銘宗批評，蔡政府原先未將此問題納入8400億前瞻基礎建設預算中，後續也僅編列73.8億，佔總預算的0.88％。前三項問題都需要中長規畫，但陳建仁內閣冷眼對待、以拖待變、毫無作為，他稱陳建仁內閣是「過渡內閣」，上任百日的表現，根據民調顯示，滿意度僅有45％，根本就是死當，民眾根本「無所期待」。

黨團書記長謝衣鳯表示，台灣民意基金會在今年4月針對陳內閣施政表現的民意反映，滿意度僅有46.6％；同月份，美麗島電子報所進行國政民調，陳建仁院長施政滿意度是46.4％。另外，對於國內整體經濟現況評價，負面評價高達65.4％，顯示民眾對於陳內閣經濟施政是不滿意的。

謝衣鳳說，再根據主計處統計，今年首季GDP為負3.02％，創下14年來新低，主要原因是全球終端需求疲弱，重摔我國出口表現，若不是國民黨團強烈要求普發現金的內需效益，甚至連「保2」都有問題。未來陳內閣連「保2」做不到，那麼就讓國民黨執政之後，以專業財經內閣，讓國家經濟向上發展。

黨團副書記長吳怡玎指出，根據陳內閣2月底發布的五大施政重點，前五項分別是推動花東離島偏鄉建設、落實轉型正義、打擊詐騙掃蕩毒品，健全房市與租賃制度及培育國家重點人才與攬才，她質疑，原來在內閣心中，轉型政治竟比打詐、健全房市還重要？

吳怡玎說，雖然政府不斷編列打詐預算，詐騙新聞卻越來越多，遭騙民眾卻越來越多，2022年遭詐財損高達70億，5年內成長75％，網路詐騙財損達22億，年增13.66％，雖然陳內閣再追加13億用來打詐， 而最近詐騙金額最多的im.B詐騙案，行政院副院長鄭文燦更被爆出曾參與該公司的酒會，原來官員跟詐騙集團走這麼近。