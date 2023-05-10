國民黨立委曾銘宗今於立法院司法及法制委員會上，先以隱諱的態度質問司法院。（摘自國會頻道）

台北高等行政法院今將宣判「中天撤照案」一審結果，國民黨立委曾銘宗今於立法院司法及法制委員會上，也先以隱諱的態度質問司法院，若政府機關行政處分被撤銷多次，正不正常？但司法院秘書長林輝煌未正面回應，在曾銘宗連番質問下，才坦言若特定機關行政處分被撤銷機率較高，內部可能要做些討論。其迴避的態度，讓曾銘宗氣得直言「你在怕什麼？不知道要留著司法院做什麼了」。

曾銘宗詢問，假設一個政府機關對某個機關或個人裁處行政處分，被撤銷一次，或者兩次，有沒有常常發生。司法院行政訴訟及懲戒廳廳長張國勳說，去年原告勝訴的比例大概到達17％左右，當然除了裁罰外，還有其他處分。

曾銘宗說，17％是提訴訟的人民贏了，若特定的機關多次敗訴，其實機關就要檢討裁罰的標準或法規，這樣的情況多不多見？張國勳回應，沒有統計特定機關的敗訴率有多高。

曾銘宗追問，從張的專業來看，一個機關的處分常常被撤銷，這多不多見？異不異常？張國勳一時語塞，再稱，這涉及台灣行政機關依法行政的素質或學養來做認定，其實台灣跟日、德等先進國家相比，毫不遜色。

曾銘宗隨即轉問林輝煌同樣的問題，林回應，如果像張所說明的，其實我國的數據與日本、德國差不多。曾銘宗再追問，假設某個特別機關的行政處分常常遭撤銷，這正不正常？還是林不敢講？

林輝煌此時才說，如果一個特定機關的行政處分被行政法院撤銷的機率比較高的話，當然內部可能要做些討論。

由於其未正面回應，曾銘宗語重心長嘆道，這個不要迴避，司法院何等重要，不要置身事外於這個體制，該講就要講，不要什麼都不講，這樣怎麼提高司法院的公信力？曾銘宗續批，連這個都不敢講，也不是個案，民眾對司法院的期望很高，「我逼了半天才要講，這真的沒意思，秘書長你在怕什麼？該講就講啊，司法獨立大旗在那，我又不是問個案！」

曾銘宗嘆，這個不敢講，那個也不敢講，不知道要留著司法院做什麼，真的不想問了，聽完詢答，連不是個案都不敢講，對司法無可期待。最後他才表明，NCC處分中天電視台，連續10次被行政法院撤銷，這異不異常？但他隨即再說「我就不問你了，我也知道你不敢講，不會為難你，個案不會為難你，但連通案你都不敢講！」