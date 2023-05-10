林男醉臥鐵軌，幸被員警及時架離。（警方提供）

新北市鶯歌區33歲林姓工人昨（9）日下午酒後神智不清，橫臥三鶯二橋下鐵軌呼呼大睡，三峽警分局獲報急派員趕抵，強行將林男架離鐵軌，林男卻醉言醉語：「我的耶穌沒有不讓我在這邊！」員警見他「盧小小」，一邊回應「耶穌叫你不要衝動」，一邊將林男上銬強制保護管束，帶離鐵道至安全區域，過程不到1分鐘，隨即一列南下列車駛過，場面驚險。

據了解，昨天下午林男酒後在打工的工地大鬧，工頭只好請林妻開車把林男載回家休息，豈料，途中林男不斷拉扯方向盤，林妻只好停靠路邊，林男逕自下車，搖晃走上鐵軌倒頭就睡，林妻無法獨力拉起先生，急忙向警方報案。

三峽分局鶯歌分駐所警員胡傑森、劉呈樟趕抵，急向林男大喊「趕快起來！」並合力強行拉起林男，林男仍醉醺醺一副無所謂模樣，反懟員警「我的耶穌沒有不讓我在這邊啊！」，員警機智回答「耶穌叫你不要衝動」，並立即將林男上銬管束，帶往安全區域，防止他繼續危險行為。此時，一列南下列車正好駛過，驚險未釀成憾事。

警方將林男帶回分駐所保護管束，並通報鐵路警察以違反《鐵路法》對林男究辦，可處1萬至5萬元罰鍰。