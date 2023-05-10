法新社報導，數以萬計的民眾聚集在美墨邊境的過境點，等待美國法典第42卷（Title 42 of the United States Code）11日到期後，將一舉湧入美國邊界。

目前已有數以千計的民眾進入美國，他們是從這個全球最富裕國家與貧窮鄰國間的縫隙溜入，庇護申請案預料將大幅攀升。

德州的艾爾帕索（El Paso）、布朗斯維爾（Brownsville）和拉雷多（Laredo）難以應付已抵達當地的數百名移民，宣布進入緊急狀態。這些人大多來自拉丁美洲，也有一些中國人、俄羅斯人和土耳其人。

詢及美國是否準備好因應增加的移民時，拜登向記者表示：「還有待觀察，會陷入混亂一陣子。」

美國法典第42卷是在前總統川普執政期間實施，表面上是要防止感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的人入境美國。但實際上，這只不過是為了迅速驅逐試圖移民到美國的人。

自12日起，移民能再次提出庇護申請，他們的申請案將經由法律系統處理，這個程序可能要花費數年。

拜登的共和黨對手抨擊這位資深民主黨人的邊境政策，說這樣的政策等同於大開門戶；根據預測，未來3個月可能會有超過100萬人抵達，讓美國已經緊繃的系統不堪負荷。

拜登已下令1500名現役軍人前往邊界，預計他們將協助邊境巡邏隊處理庇護申請案。

隨著總統選舉將於18個月後登場，且移民在美國容易掀起波瀾的政壇是經常浮現的問題，拜登希望藉由實施新規定與將軍人部署到邊界，協助減緩湧入的人潮。

德州州長艾波特（Greg Abbott）批評拜登，指責他「鋪上歡迎地墊」。

艾波特說，他正把德州國民兵派到「邊界沿線的所有熱點，以協助攔截與驅逐試圖非法進入德州的大群移民」。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1120510