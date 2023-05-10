好市多爆發多款冷凍莓果檢出A型肝炎病毒陽性，食藥署公布訊息的時程遭批「慢半拍」，衛生福利部食藥署署長吳秀梅今天坦言，行政流程「的確有精進的空間」，未來只要一檢出不合格違規，將先問業者是否要申覆，如果業者放棄申覆，將可縮短1周，提前公布。

早在4月11日食藥署就會同高雄市衛生局前往好市多總公司稽查及抽驗不同批次的5件莓果，好市多公司當下就將同品項的全部產品預防性下架，但食藥署卻直到4月28日，檢驗出其中1件為陽性後，才發布新聞稿對外說明，被外界批評讓消費者多吃了17天的問題莓果。

吳秀梅表示，由於業者4月24日都未申復，依照食安法規定的行政流程，一旦檢出不合格，會給予業者15天的申覆時間，「既然大家認為應該要更快，我們也會改進」，因此提出精進作為，未來一旦檢出不合格，就會在通知業者的當下，同步詢問要不要申覆，做複檢，若業者放棄，就可以提早一周公布。

衛福部次長王必勝表示，A肝不是進口食品常規的檢驗項目，如果有國際通報個案才會特別列入，此次就是因為看到美國有通報個案，才會加驗，檢驗流程受限實驗方法需要12~16天，無法提早，但訊息的公布的行程流行的確有精進的空間，所以未來在等待期，只要業者不提申覆，就會直接公布了。

疾管署副署長羅一鈞也表示，截至5月9日止，國內共計有32例本土A肝確定病例，依疫調結果無人曾食用好市多相關冷凍莓果。另4月28日起，國內通報的急性A肝個案，有5例發病前60天內曾食用好市多冷凍莓果，分別為雙北各一例，高雄有2女1男，但目前5例個案均已檢驗陰性、排除急性A肝，疾管署將持續監測至6月底。

食用冷凍莓果會不會得到A肝？羅一鈞說，莓果可能因人工手摘、水源或培養環境遭汙染等因素而帶有A肝病毒，因冷凍無法消滅病毒，的確可能經由生食莓果導致人體感染。

羅一鈞表示，是否會感染，仍在於莓果是否確實帶病毒及病毒濃度高低、本身是否過去曾感染或疫苗產生的免疫力等因素影響，不過，即使生食疑似或確認遭汙染的莓果，目前看來實際感染A肝的機率是低的。