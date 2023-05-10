飾演小美人魚的荷莉貝莉。《小美人魚》劇照（迪士尼提供）

飾演王子的喬納霍爾金（左起）、小美人魚荷莉貝莉。《小美人魚》劇照（迪士尼提供）

迪士尼最新真人版電影《小美人魚》10日凌晨舉行線上記者會，主要卡司通通到齊，王子喬納霍爾金一改電影中帥氣瀏海形象剃了個大平頭，而小美人魚荷莉貝莉坐在一旁，倆人偶有互動，看得出來下戲後依然感情很不錯，荷莉貝莉更自曝有趣的花絮，竟是要王子脫靴。

荷莉貝莉提到，預告中大家看到的狂風暴雨是劇組架「水缸」拍的，但棚內因聲光特效加上滿溢的水讓她有在海裡的錯覺，一幕王子從船上跌落，小美人魚要去拯救王子，但因王子的靴子「過重」一直往下沉，導致荷莉貝莉差點扶不起他，隨即轉頭問導演是不是能把王子的靴子給脫了，但導演殘忍拒絕，王子在一旁笑笑地補充：「她要在海中載浮載沉，而我就只需要裝死就好」。

《小美人魚》自確定要拍攝以來已經過了五年，荷莉貝莉訪談中提到，這五年剛好是她從18歲到23歲，轉大人的時刻，對她來說意義非凡，她甚至覺得愛麗兒幫助她在成長的歲月中找到自己，荷莉貝莉補充，「就像這部電影傳達的成長主題一樣，儘管有讓人害怕的事情，但依舊堅持、勇敢的說出自己的想法，這些都是愛麗兒教會了荷莉的東西」。

荷莉貝莉被問及「收到錄取通知」當下是什麼情緒，她在訪談當下對曾發生的事仍感到不可思議，她表示自己當時本來是打算拒接陌生來電，加上剛好前一天剛幫姊姊慶生，整個人還在工作模式，是弟弟激動地跑過來要她接電話，結果沒想到一接起來，導演羅勃直接說：「妳好！我要找小美人魚」，此話一出讓荷莉貝莉大哭，據她本人的說法，她哭了一整天。

演出烏蘇拉的瑪莉莎麥卡錫昨與老公、孩子一同出席於奧克蘭的首映，她提到當下有個小孩被烏蘇拉嚇到，她想過去安撫，殊不知孩子一點都不買帳，覺得她只是把章魚腳脫掉但實際上還是女巫，瑪莉莎也笑說從大銀幕上看到自己覺得烏蘇拉真高大，這大概是自己這輩子最「崇高」的時刻。

《小美人魚》該片融合不同膚色、種族以及背景，下戲後大家感情好更像家人一樣，以《別告訴她》成為首位亞裔金球影后的奧卡菲娜則說，這就是我們真實生活的世界，有不同的文化背景，而這部電影完美演繹了這些不同如何結為大同。奧卡菲娜在電影中聲演海鷗史卡托，在首映結束後她跟大家表示「哇噻！我覺得既丟臉又有成就感，因為我在笑的人竟是我自己演的角色」。