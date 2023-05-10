知名作曲人黃婷製作過不少膾炙人口的歌曲，包括叮噹、梁文音都因他的作詞而登上音樂榜。不過去年2月20日時下午，黃婷在高雄市鼓山區與陳姓女子發生車禍，當時黃婷只留下聯絡資訊未報警，就離開現場，因此吃上傷害及肇事逃逸官司。高雄地院審理時，黃婷與陳女和解並賠償，但法官仍依肇事逃逸判刑4月，緩刑2年。

黃女曾與梁靜茹、劉若英、品冠、嚴爵、丁噹、MP魔幻力量等藝人合作，更為叮噹寫下〈猜不透〉、梁文音的〈分手後不要做朋友〉等爆紅歌曲，黃婷的音樂能力也獲得金曲獎肯定，曾入圍第32屆金曲獎最佳作詞人獎。

去年黃婷在高雄市鼓山區一處車道迴轉，沒想到騎機車的陳女閃避不及，直接迎面撞上，造成肢體多處擦挫傷，當下黃婷雖有下車查看，但僅留下聯絡方式，沒有報警處理就離開現場，事後陳女提告過失傷害及肇事逃逸。

獨留現場的陳女在黃婷離開後報警，並提告過失傷害，而警方也依肇事逃逸罪辦理，事後2人達成和解，陳女撤銷過失傷害罪告訴，但檢察官仍以肇事逃逸罪起訴。高雄地院審理後，依肇事逃逸罪判黃婷徒刑4月，緩刑2年。