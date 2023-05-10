新北市立十三行博物館與韓國全谷史前博物館於2019年締結姊妹館，兩館互動熱絡，在遺址保存、考古教育與史前文化推廣多方面留下豐碩的交流成果，十三行博物館更在國境解封後再度受全谷史前博物館邀請參與2023「漣川舊石器節」，帶來可愛的「文物摺扇」DIY活動，參與體驗觀眾好評不斷，展現台灣文化資產的軟實力。

全谷里遺址為亞洲重要的舊石器考古遺址，以「阿舍利型手斧」聞名，全谷史前博物館曾在4月份「新北考古生活節」帶來「舊石器運用」體驗課程，指導觀眾透過原始的手斧、切割器、砍砸器及刮削器處理食材，過程生動有趣，讓大家留下深刻印象。

十三行博物館則在5月初的「漣川舊石器節」活動中，將北台灣的金屬器時期文化介紹給韓國朋友，「文物摺扇」上呈現人面陶罐、青銅刀柄、動物陶偶等討喜的卡通圖案，讓參與者可以在著色過程中認識十三行考古遺址出土的代表性文物，4天活動期間吸引許多大小朋友前來體驗，不但大方地秀出成品，更表示有機會一定要來十三行參觀。

十三行博物館表示，「漣川舊石器節」為全球最老牌、最具規模的史前主題慶典之一，自1993年開始舉辦，今年已經是第30屆，現場不但可以體驗來自世界不同地區的史前文化，更安排逼真的原始人互動展演，以及趣味的舊石器奧運會。身為「台灣代表」的十三行博物館同仁，也特別穿著獨具特色的十三行文化及南島語族服裝，融入充滿史前氛圍的環境中。