九澤CP昨（9日）晚為新歌拍攝MV，邱鋒澤獨自在房間開IG直播，和陳零九連線，豈料邱鋒澤隨後竟跑到隔壁房間和陳零九會合，搞笑上演驚喜「巧遇」戲碼，讓粉絲笑虧：「這個梗怎麼玩不膩！」兩人一起和粉絲線上慶祝九澤CP四週年，透露全新作品正在籌備中，也宣布11月25日務必先把時間留下來，因為九澤CP要去台北小巨蛋了。

兩人分享原本5月9日這天，要按照往年慣例發表九澤CP週年紀念歌曲，但因近期各自工作忙碌，陳零九剛從美國回來也還在調時差，所以最後是在四週年紀念日這天進行第二張專輯的新歌MV拍攝，並預告全新作品會在5月底和大家見面，請大家拭目以待。

九澤CP更加碼宣布將在11月25日舉辦臺北小巨蛋演唱會，無預警的連環喜訊讓線上觀眾及歌迷驚喜不已，紛紛表示：「在今天聽到這些好消息實在太幸福！」海外粉絲也感動直呼：「提早宣布太貼心，11月等我飛過去」、「機票飯店先訂了！」邱鋒澤呼籲海內外歌迷們：「幫我們保留時間，先不要出國，11月25日世界各地的電燈泡（粉絲名）可以來找我們！」歌迷可鎖定九澤CP相關社群網站，密切關注後續消息。