瓦城在桃園中壢打造集團「全球研發中心」，將在明年4月初啟用。徐承義表示，全球研發中心將支持多品牌發展策略，資源運籌中心及物流中心能服務500家門市的營運需求，廚藝學院及食品安全中心則確保人才培訓及安心餐廳承諾，日後將直接供應全球其他市場的醬料。

其次，瓦城於雲林西螺打造「蔬菜研發中心」，將於今年10月開始營運。透過直接在台灣最優質蔬菜的產地源頭，和在地農民共同研發改善從種植到收割的最適工序，在地進行清洗及切割處理等前置作業後，再直送到全台所有門市。

數位轉型部分，瓦城2021年成立子公司「快食尚數位」，作為集團開發探索所有產業科技應用的先遣部隊，從QRcode點餐到「wa10」APP會員系統，自去年11月上線後已有將近50萬會員，為集團引流導客增添強勁動力。

徐承義強調，全球研發中心作為集團發展加速器，可帶動新品牌複製開出速度加快，預計未來每年可開2個新品牌。而快時尚數位未來除了持續完善既有功能及會員數據分析外，也會負責引進機器人到集團各店，確保整體營運流程順暢及服務效率提升。

最後，瓦城年初透過子公司台灣第一餐飲投資取得美式餐廳「樂子the Diner」51％股權。徐承義表示，台灣第一餐飲將持續關注並發掘更多小而美的優質餐飲品牌，灌注集團高效後勤服務，導入科學化及系統化流程與財務管理機制，使其發展擴大、帶動多元品牌加速成長。