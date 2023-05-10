一名女網友分享，新工作必須穿包裙上班，且她看公司前輩都會穿絲襪也準備跟進，不料男友默默提了一句是不是要再穿安全褲，讓她很糾結，因為她怕穿那麼多層很悶熱，造成私密處感染，引起網友討論，不少人認為男友不該左右原PO的穿著，而且根本沒必要多穿安全褲，改穿深色內褲即可。

一名女網友在Dcard上分享，最近找到一份工作，公司規定要穿套裝，女員工必須要穿包裙，而她去面試那天，也發現公司的女前輩們都會在包裙裡面穿絲襪，因此她也決定跟進，沒想到男友知道以後，卻建議她再穿一層安全褲。

女網友表示，她對穿不穿安全褲本身是沒什麼想法，但是最近天氣開始變熱，她又是容易感染的體質，光想到每天穿內褲、絲襪、安全褲和包裙的組合，就覺得肯定會悶熱到不行，也擔心私密處的感染會復發，上網詢問穿包裙一定要穿安全褲嗎？

貼文引起網友討論，不少人認為男友不該左右原PO的穿著，「穿內褲為了私密處不被看見，穿安全褲為了不被看見內褲，是在套娃嗎？我從來不穿安全褲」、「讓男友上班也穿4層看看，一個月後問他感想」、「不穿，你都感染了，再跟他認真衛教一次，看婦產科治療時抓他過去」。另有網友說，如果包裙和絲襪都是深色的，其實可以選穿深色的內褲即可，要不然穿那麼多層真的會悶到瘋掉。

而原PO也更新貼文說，後來她與男友談過了，對方只是單純擔心穿包裙容易走光，提醒她可以穿安全褲，而她表達穿太多太悶熱，容易導致私密處感染後，男友也沒有繼續要求她必須穿安全褲。