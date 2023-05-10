生日收到陌生人的祝福！一名女網友日前生日獨自去海底撈吃飯，詢問店員有沒有生日優惠時，對方說沒有，但事後偷偷在甜點上插蠟燭，送生日禮物，幫她慶生，而隔壁桌情侶看她一個人生日吃飯，也暖心送上一根棒棒糖，寫紙條祝她生日快樂，拜託服務生遞給她，讓她收到後感動落淚。

原PO在Dcard發文，日前一個人在海底撈過生日，吃到一半問店員生日用餐有優惠嗎？對方回答沒有，但是可以舉牌唱生日快樂歌幫客人慶生，並問一句「你是今日壽星嗎？」原PO點頭，但表示想低調一點，婉拒幫忙唱歌慶生，沒想到吃完飯後，店員端出甜點、上面插著蠟燭，還送她生日禮物眼罩，並幫忙拍照，讓原PO驚訝又感動。

原PO表示，在吃飯的時候，隔壁桌坐著一對情侶，他們吃完飯結帳的時候託店員送來禮物，是一根棒棒糖，還附上一張紙條，寫著「生日快樂，陌生人，不清楚你怎麼自己吃飯，但也祝你生日快樂，每天開心，活得很漂亮！」溫暖的舉動讓原PO當場哭出來，「其實我就只是想要自己來吃飯而已，謝謝這位女孩，真的很溫暖，祝妳和妳男友可以在一起很久。」

貼文PO出後，大批網友紛紛留言：「陌生人好暖」、「生日快樂，我今年生日也是一個人吃飯，希望你健康平安、每天開心」、「看到哭」、「隔壁桌真的超暖的，心都揪一下」。