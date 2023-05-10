我國遲未開放大陸團客來台，新黨今第3度赴陸委會抗議，並上演行動劇，幫陸委會正名為「不歡迎大陸觀光客委員會」。新黨立委參選人游智彬痛批，陸委會完全不顧觀光業死活，是完全不作為的官僚作風。

游智彬今早率眾赴陸委會舉行記者會，他指出，大陸五一長假帶動旅遊消費，從4月29日至5月1日，共發送旅客總量1.6億人次，但台灣觀光業者對於大陸觀光客的商機卻是「看得到吃不到」。

游智彬說，上個月已經代表觀光業者向陸委會陳情呼籲開放大陸觀光客來台，沒想到陸委會回文卻把球丟給大陸，說大陸不開放，所以我們也不開放。他指出，現在台灣人到大陸去是暢通無阻的，而陸客來台卻因為陸委會種種政治卡關導致無法成行，團體無法來台，甚至有業者反應，大陸籍領隊帶日本團客來台都要被卡。

游智彬嘆，陸委會乾脆改名成為「不歡迎大陸事務委員會」，可能更貼切。他說，蔡英文總統元旦致詞時期盼今年入境觀光客600萬人次為目標，其中規畫陸客100萬人次來台，現在陸委會的種種作為就是要讓蔡英文觀光政策跳票，「邱太三這樣當陸委會主委到底剩下什麼價值？」

游智彬表示，台灣觀光業需要陸客來台帶動產業復興是客觀事實，陸委會一再推卸責任，自己不先釋放善意卻要對岸先釋放善意，根本是緣木求魚，這就是行政官員「懶政」、「爛政」的最佳「典範」，陸委會應該要先釋放善意開放團客來台，進一步才能要求大陸開放陸客團客來台。

游智彬認為，陸客能夠到台灣來玩，不僅台灣的經濟會變好，大量陸客在台消費，台灣人民不僅賺錢也會更安全，兩岸和平發展才能促進經濟更繁榮。

新黨輿情中心主任季節則說，上次新黨抗議之後，陸委會回覆表示，恢復陸客來台一事關鍵在兩岸都開放，並非台灣方面單方面解禁就可以促成。問題是有些事情明明就操之在己，為什麼不能先做？

季節表示，3月10日陸委會只肯宣布恢復10個兩岸直航點，為什麼不能多恢復一些？如今連入境都不用強制隔離，新冠肺炎疫情顯然不構成理由，這樣子不乾不脆的做法，傷害的只是為了生計必須往返兩岸的台灣同胞，奉勸陸委會不要再當阻礙跟大陸交流的委員會，否則哪一天真搞到兩岸徹底斷絕往來，到時陸委會也要被裁撤，可就得不償失。