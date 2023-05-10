台中捷運意外！施工鐵架倒塌「砸穿隔音牆與車廂」 5人受傷送醫 12:592023/05/10 中時新聞網 戴志揚 、中時、 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鋼樑直接砸進捷運車站有5名乘客受傷。(民眾提供/張亦惠翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中捷運重大意外。中捷豐樂公園站外某建商正在施工，吊車掉鎖掉落，導致鋼樑直接砸進捷運車站中，鋼樑插入捷運車廂並砸壞車頭，據了解目前共有5名乘客受傷。中捷公司表示，目前全線部份營運，詳細影響範圍需再確認。 鋼樑直接砸進捷運車站有5名乘客受傷。(民眾提供/張亦惠翻攝) 鋼樑直接砸進捷運車站有5名乘客受傷。(民眾提供/張亦惠翻攝) 施工鐵架倒塌「砸穿隔音牆與車廂」，多人受傷送醫。(翻攝自記者爆料網) 歐盟晶片列車即將啟動！台灣談互利先打好算盤 台鐵導入電子瞭望員 列車接近工地前22秒即告警 玉成公園泳池有倒塌危險！ 許淑華籲重建喊話蔣萬安：別拖延 #台中捷運 #鋼梁貫穿 #鐵架 #貫穿 #列車 也許您會感興趣 推薦閱讀 千鈞一髮！工人醉臥三鶯鐵軌遭警架離 火車秒疾駛通過 12:492023/05/10 社會 高鐵電力系統跳電！6列車暫停、班次延誤 影響區間曝光 17:352023/05/05 生活 鋒面雨帶觸陸「閃電列車」提前報到！這地區雷雨開炸 22:072023/05/06 生活 安坑輕軌首撞！「瑞典坦克」三寶式左轉 列車急煞受損情況曝 17:092023/04/25 社會 月台間隙「吃人」！嬤搬娃娃車踩空摔落軌道 驚悚瞬間曝 20:572023/05/01 社會 扯！瓦斯行送貨鋼瓶掉落鐵軌 自強號撞上延誤2小時 09:382023/05/02 社會 日本站務人員擦撞新幹線無大礙 列車停駛約40分 18:442023/04/30 國際 司機員拒開故障列車反挨罵 台鐵挨批「安全老鼠屎」1周內究責 11:502023/05/03 生活 北捷出包！南勢角站轉轍器異常 中和新蘆線列車延誤 13:512023/05/04 生活 大陸五一假期將至 日均開行旅客列車預計破萬列 11:022023/04/23 兩岸 五一小長假運 大陸鐵路共發送旅客1.33億人次 12:242023/05/05 兩岸 自強號DR3000列車走入歷史 台東人難忘濃濃柴油味 15:172023/04/25 生活 用鏡頭看台灣》東幹線40年老兵 柴聯自強號榮退 20:312023/04/26 生活 搭火車遇2女狂聊 她1招列車長秒現身！台鐵隱藏版服務網讚爆 16:292023/04/30 生活 門口就是台74線睡不安寧 增設隔音牆好夢來 10:592023/04/26 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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