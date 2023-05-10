台中捷運重大意外。中捷豐樂公園站外某建商正在施工，吊車掉鎖掉落，導致鋼樑直接砸進捷運車站中，鋼樑插入捷運車廂並砸壞車頭，據了解目前共有5名乘客受傷。中捷公司表示，目前全線部份營運，詳細影響範圍需再確認。

鋼樑直接砸進捷運車站有5名乘客受傷。(民眾提供/張亦惠翻攝)
鋼樑直接砸進捷運車站有5名乘客受傷。(民眾提供/張亦惠翻攝)
鋼樑直接砸進捷運車站有5名乘客受傷。(民眾提供/張亦惠翻攝)
鋼樑直接砸進捷運車站有5名乘客受傷。(民眾提供/張亦惠翻攝)

施工鐵架倒塌「砸穿隔音牆與車廂」，多人受傷送醫。(翻攝自記者爆料網)
施工鐵架倒塌「砸穿隔音牆與車廂」，多人受傷送醫。(翻攝自記者爆料網)
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