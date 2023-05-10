由文化總會舉辦的2023年「來去總統府住一晚」今天釋出第二波宣傳影片，邀請到桃園雲豹隊的「魔獸」霍華德合體副總統賴清德，同框為活動宣傳。賴清德在臉書表示，我們邀請全世界的旅客來台灣，享受去總統府住一晚的機會，正是因為台灣是自由、多元、好客的國家。

文總繼先前由亞洲廚神王凱傑拍攝預告片，並宣布將為活動特製迎賓小點，今天再釋出宣傳影片，邀請到「魔獸」合體賴清德，盼世界旅人踴躍投件，吸引全世界看見台灣、走進台灣。

最新宣傳影片開頭由魔獸擔任活動宣傳大使，「帶球上總統府」介紹活動內容，賴清德則化身為導演，親自向魔獸強調，「是真的可以來總統府住一晚」，兩人一搭一唱，炒熱氣氛。

魔獸說，他來到台灣的這段期間，感受到他台灣的愛、好客、友善的居住環境與多元文化，他邀請世界的旅人們來台，親身經歷他感受到的溫暖。

影片中他興奮的詢問賴清德「真的可以住在總統府嗎？在他自己的國家也難得有這樣的機會。」賴清德則笑著回應，「這就是為什麼我們說台灣是自由的國家！」他進一步透露，入住者們可以在總統府內品嚐多種台灣特色美食，歡迎全球的旅客踴躍投件，參與徵選，親身感受台灣自由、多元的文化魅力。

拍攝空檔的休息時間，兩人閒話家常，賴清德表示，魔獸這樣享譽國際的球星來台灣令他非常驚喜，魔獸則透露自己18歲時就與家人來過台灣，當時度過了非常快樂的時光，這也是他決定再回到台灣的原因。

兩人也聊起夜市小吃，魔獸問及是否敢吃雞心，賴清德說「雞心、豬心都敢吃」，魔獸分享自己的最愛是雞屁股，但臭豆腐則敬謝不敏。賴清德曾任台南市長，也不忘推薦一定要去台南最大的夜市「花園夜市」，魔獸笑說當天就要馬上前往！

文化總會秘書長李厚慶表示，文化總會今年再度推出「來去總統府住一晚」文化體驗活動，以Fun ＆ Cozy 為旅遊關鍵字向全球旅客招手，邀請大家走進台灣，很高興能邀請到重量級宣傳大使副總統賴清德與魔獸世紀合體，為活動宣傳，歡迎大家踴躍投件。

李厚慶補充，凡實際年齡滿20歲且非持有中華民國國籍者，即日起至6月30日可於「來去總統府住一晚」網站上傳基本資訊、自我推薦影片、完整旅遊企劃書，以及在10大旅遊主題中勾選拍攝主題等資訊，預計8月公告入選名單，9至12月之間前來入住。