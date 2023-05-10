無黨籍縣議員謝國榮建議，日出香榭大道建設應該要活絡舊社區，建議附近老屋重建建蔽率、門面拉皮補助等。（王志偉攝）

斥資4.5億元的花蓮日出觀光香榭大道，完工後被詬病道路兩側坡度傾斜，被稱香「斜」大道，無黨籍縣議員魏嘉賢、謝國榮今天質詢鎖定施工缺失等問題，魏指2月間發生80幾歲長輩車禍意外，還在加護病房，因道路傾斜缺失，恐引起車禍責任歸屬問題，建設處長鄧子榆回應，當地限速30公里，包括抗滑、抗傾倒等都符合道路標準，車禍肇因仍適用道交條例釐清肇責。

花蓮日出觀光香榭大道全長約770米，以市區自由街街區延伸的生活圈，包括中華路、重慶路、南濱路，及南京街、成功街、福建街、廣東街等橫向老街，整條大道以進口「花崗岩石材」鋪成，2019年4月動工，2022年10月完工，同年底開放通行。

魏嘉賢指出，日出香榭大道完工後，出現路段高低落差高達40公分、傾斜達9％、箱涵溝蓋破裂、大理石板染色、不平、電線 外露、燈桿遇風會搖晃、路牌拼音詭異等問題縣府皆遲未解決。

魏嘉賢提到該區道路還未依《道路交通標誌標線號誌設置規則》劃設標線，今年2月28日發生車禍，80幾歲老人家，遵守交通標誌，限速30公里，撞了以後進加護病房還沒出來，如果發生交通意外，道路傾斜等缺失，權責是誰？還涉及保險公司理賠等問題。

為此鄧子榆表示，日出大道自由街就是道路用地，中間做了人行道步行區，兩側維持車道，雖不是全段都有畫道路邊線，有部份畫紅線，管制禁止停車，沒劃線的部分原則上是可以路邊停車，依照法規，道路不一定是所有都要畫邊線，兩側是單行道，沒劃設標線的地方，若發生事故，警方依法可依道路交通管理處罰條例處理。

鄧子榆說，有關道路傾斜，縣府委託台灣省土木技師公會評估車道，依道路現況適用多少車速、鋪面摩擦係數等，白天、下雨天等都納入評估，依照結果建議就是限速30公里，路況抗滑、抗傾倒等都有符合道路標準。

縣警局交通隊指出，日出香榭大道周邊到路均有區分支線道、標線繪製，如果事故發生在路口，均區分為支幹道車禍，強調邊線只標示行駛範圍，車禍跟邊線沒有爭議。

此外，縣議員謝國榮建議，當地屬於舊社區，若周邊房舍需要重建等，建議縣府提高容積率，以及建物門面拉皮補助等，讓整個「溝仔尾」舊市區繁榮起來。

鄧子榆回應，日出香榭大道周邊商家涉及建蔽率、容積提高等，仍須配合法令規定，但縣府會全力營造商圈，串連金三角、東大門商圈活絡計畫。