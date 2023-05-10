日前與福斯新聞分道揚鑣的知名主播卡爾森與收購推特的億萬富豪馬斯克會面並打算合作的消息傳出後，卡爾森今天表示，他將把自己的節目搬上這個社群媒體平台。

綜合法新社與路透社報導，卡爾森（Tucker Carlson）過去一直是福斯新聞（Fox News）當家主播，他主持的黃金時段晚間節目贏得右翼觀眾死忠支持。福斯新聞上月宣布與卡爾森結束多年來的合作關係。

卡爾森離開後，福斯新聞黃金時段收視率急遽下滑。

卡爾森在推特發布一段影片抨擊主流媒體，接著宣布他將在推特主持一個節目。

卡爾森說：「令人驚訝的是，截至今晚，允許言論自由的平台所剩無幾。世上僅存的最後一個主要平台、也是唯一一個，就是我們現在所在的推特。」

他補充說，自己將把過去6年半來一直在做的節目新版本帶到推特。

53歲的卡爾森2009年加入福斯新聞，他在自己主持的晚間節目「塔克卡爾森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）埋怨從移民政策到槍枝管制等各項議題，並大肆抨擊現代美國的自由主義趨勢。他的風格引發部分觀眾不滿，卻也讓節目穩坐全美有線電視收視冠軍寶座。

卡爾森遭福斯解僱前幾天，曾在節目中訪問馬斯克。福斯新聞宣布這起人事案不久之前，才剛以7億8750萬美元和解金擺平一樁誹謗案。

自去年底接掌推特以來，馬斯克一直努力讓極端保守派樂於使用這個社媒平台，並且恢復數千個涉及仇恨言論和其他違規行為而遭停權的帳號。

美國新聞網站Axios報導，卡爾森和馬斯克最近就合作事宜進行洽談，但沒有討論具體細節。

馬斯克今天推文說：「我們沒有簽署任何形式的協議。塔克（卡爾森）與所有內容創作者遵守相同規則並獲得同樣的獎勵。」

馬斯克表示，他希望其他人，「尤其是左翼人士」，也會選擇成為推特上的內容創作者。

媒體報導還說，卡爾森正準備與福斯新聞大打一場法律戰，他的律師已致函福克斯，指控其欺詐和違約。福斯新聞由媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）和其兒子拉克蘭（Lachlan Murdoch）所持有。

卡爾森的律師並未回應置評要求，福斯發言人也拒絕發表評論。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120510