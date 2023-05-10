台積電過去3天獲得三大法人連買，合計買超8,638張，也拉升台積電股價來到510元，然而就在台積電揭曉2023年第一季配息政策，將每股配息從2.75元拉升至3元，推估全年可達12元，比2022年的11元多1元的第一個交易日，市場不領情，股價抱以噓聲，今天早盤股價重挫10元。

知名半導體分析師陸行之曾多次呼籲台積電要提高台積電股利政策到15元才及格，台積電昨天掀牌，似乎低於市場預期，引發今天失望賣壓出籠。

台積電有多會賺？據統計，台積電近4年來獲利三級跳，2019年每股獲利（EPS）為13.32元、2020年19.97元、2021年23.01元、2022年更直逼40元大關，來到39.2元，但股利卻碎步從9.5元往上至10元、11元、11元，即使2023年會提升至12元，換算下來殖利率都遠低於3％。

台積電預計6月15日除息2022年第四季，每股配發2.75元現金股利。