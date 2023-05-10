新北市新莊10日凌晨發生一起行車糾紛，過程當中其中一方還亮開山刀恐嚇，所幸快打警力及時到場，將持刀的王姓男子（23歲）壓制逮補，沒有讓衝突擴大，另外警方也查出王男持有三級毒品K他命，訊後依恐嚇、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方查扣的開山刀。（警方提供）

據了解，今日凌晨1時許，王男及沈姓友人搭乘黎姓友人駕駛的轎車去吃宵夜，結束後在返家途中，與同樣吃完宵夜、騎乘重機準備返家的莊姓、曾姓男子因車距過近，一度發生口角，後來雙方在龍安街、四維路口停等紅燈時又狹路相逢，王男等人車輛不慎擦撞莊男等人機車，王男又亮出開山刀，因此莊男、曾男及其後座的郭姓女友一同往四維路方向逃跑。

警方另於車上查獲三級毒品K他命。（警方提供）

雖王男等人並無追打情況，但路人看見有人手持刀械，便協助打電話報案，警方出動9名快打警力到場將持刀的王男壓制逮補，後又於轎車內查獲三級毒品K他命3包，經查亦為王男所持有，警方將在場3人逮捕帶回警局偵訊，訊後依恐嚇、毒品罪嫌移送。

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