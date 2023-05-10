▲從錄影畫面可明顯看出男子騷擾女子之行為。（摘自臉書黑色豪門企業／徐佑昇基隆傳真）

▲女子被騷擾後驚魂未定，向鹽酥雞老闆求助。（摘自臉書黑色豪門企業／徐佑昇基隆傳真）

不是第一次！ 基隆施暴男先前還性騷買鹽酥雞女子

近日基隆市安樂區有女子疑似遭陌生男子搭訕不成後，被暴打並導致其左眼窩下方骨折，引起熱議。沒想到警方調查後，發現該男已經不是第一次騷擾女性，在先前也有一個買鹽酥雞的年輕女子，被同一個男子騷擾，當下鹽酥雞攤老闆還以為是情侶打鬧，後來女子求助才發現是被騷擾。警方目前已鎖定該男，但由於該男是未成年，依法需要通知法定代理人陪同，已辦理流程中，會盡快偵辦，請市民安心。

8日晚間七時許，在安樂區的安一路146號附近，有一名25歲女子出門買東西，疑似遭到一名陌生男子搭訕𣎴成，動手毆打其左眼導致眼窩下方骨折，相當離譜。對此市議員吳驊珈以及市議員韓世昱9日都在議會對該案提出質詢，希望可以重視監視器故障問題。

而之後有網友上傳影片至臉書「黑色豪門企業」，只見影片中有一個戴口罩的黑色T恤男子形跡可疑，朝購買鹽酥雞的年輕女子接近，後來竟伸手意圖擁抱女子，女子受到驚嚇激烈反抗，男子卻不放棄一直騷擾，直到後來才作罷。鹽酥雞老闆當下誤以為是年輕情侶打鬧，後女子求助才驚覺是被騷擾。

警方表示，經調查後，該影片的性騷擾男子與近日施暴的男子比對應為同一人，已經通知做筆錄，但因為該男為未成年，因此根據《少年事件處理法》必須也要通知法定代理人到場，已在進行手續中，會盡快辦理釐清案情，請市民安心。