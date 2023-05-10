好市多公司輸入科克蘭冷凍三種綜合莓，經食品藥物管理署邊境抽驗，於4月10日檢出A型肝炎病毒，好市多台中二家分公司獲悉總公司通知，延遲17天才向台中市衛生局通報，台中市衛生局對兩家分公司依法重罰各100萬元罰鍰，合計裁罰200萬元；另已知衛生局也收到144人回報身體有疑似A型肝炎症狀。

台中市衛生局表示，好市多總公司於發現產品有危害衛生安全之虞事實後，已於4月11日通知台中兩家分公司進行下架，但分公司未通報衛生局，且遲至4月28日才通知會員回收；另於4月28日晚間媒體曝光「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓（有效日期：2023／9／19）」檢出A肝病毒後，市府4月29日緊急派員前往稽查前，兩家分公司仍未依規向衛生局通報，涉違反食品安全衛生管理法第7條第5項規定。

台中市食安處帶隊聯合稽查好市多北台中店追查苺果案通報作業。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

衛生局指出，該公司不僅未依法通報，更延遲兩周以上才通知會員進行回收，未善盡消費者保護之責，顯不符市民對於企業責任的期待，祭出食安法裁處好市多台中二家分公司各100萬元的罰鍰。

衛生局說明，健康關懷簡訊發出4942則後，截至昨（9）日下午五點止，收到144人回報身體有疑似A型肝炎症狀，台中市各轄區衛生所已陸續進行關懷追蹤。呼籲民眾如有出現疑似A型肝炎症狀，請盡速至醫療院所就醫，並主動告知醫師曾食用疑似風險莓果，以利醫師評估、檢驗，請醫療院所醫師發現疑似A型肝炎病例時，詳細詢問食用莓果飲食史，並依規定通報，以利衛生機關及時疫調與介入處理，降低疾病傳播可能性。