54歲許姓男子今天騎機車上國道3號台中清水路段後一路往南騎，國道七隊大甲分隊小隊長林章民與同僚獲報駕警車攔停時，許男竟突然暴走，打傷林，隨後才被制伏，被依妨害公務罪嫌偵辦。臉部受傷的林員說，他和同事是要將許男護送下國道，竟無端被打，簡直莫名其妙！

被攻擊的國道七隊小隊長林章民從警35年，其中擔任國道警察工作16年，第一次遇到被襲擊的狀況。林員到醫院就醫後，醫護人員得知他在執勤時受傷，紛紛對其致意。

許男騎乘的機車。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

林章民表示，他今天上午9點多，他和同事開巡邏車返回大甲分隊途中，接獲通報，指許姓男子騎機車上國道3號清水路段後一路南下，已騎了將近30公里，他遂與同事前往國道3號南下203公里彰化快官至台中烏日路段等候。

不久後，許男即騎機車出現，但他不理林員等人攔停，仍一路往南，雙方追逐約600公尺後，才被攔停到路肩，並對林員表示「我要去台北。」

林章民指出，拖吊車到場後，他們將許男的機車抬到車上，因該路段為高架，他擔心許男太靠近橋邊會有危險，遂上前將許男護住，並請許男坐上拖吊車，然許男突然情緒失控，竟揮拳朝他的左臉頰揍去，他和同事隨即將其壓制，他當下沒感到痛，直到到醫院才覺得臉很痛。