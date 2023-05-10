高雄西子灣地理環境得天獨厚，國立中山大學西灣學院運動與健康教育中心首開「初級衝浪」課程，選課階段熱門到幾乎被秒殺，最後學校緊急加開名額，學生熱愛海域活動的程度可見一斑。中心主任曹德弘表示，衝浪課程讓海域活動多元，在體育課程中創新，同時培養學生冒險精神，未來將持續倡議符合永續與零碳排的休閒活動，以正規的課程訓練、安全操作為原則，讓學生在親近海洋的同時，也學習如何與海洋互動，體驗水上運動的樂趣。

位於西子灣的國立中山大學西灣學院運動與健康教育中心首開「初級衝浪」課程(國立中山大學提供)

授課教師、中山大學運健中心兼任講師蔡睿洋指出，課程設立的初衷是讓熱愛海洋運動的學生，藉由實際練習，從最基礎的部分入手，使其逐漸熟悉衝浪的過程。他表示，與其他坊間的衝浪課相較，中山大學課程相對更為細緻，教練與助教能協助學員學習，培養學生判斷浪況與追浪，享受衝浪活動並注意基本的衝浪禮儀。

初級衝浪課程設立的初衷是讓熱愛海洋運動的學生，藉由實際練習，從最基礎的部分入手，使其逐漸熟悉衝浪的過程。(國立中山大學提供)

課程細節方面，蔡睿洋強調尤為注重水上安全，初期教導正確使用魚雷浮標、趴板划水、起乘姿勢、上岸召回信號以及危機處理等內容，另也安排游泳能力訓練，確保學生泳力與體力。在學生正式下水前，會由教師先示範衝浪板上的滑水動作及起乘姿勢，在分解步驟並逐一講解各步驟的細節後，帶領學生在岸上進行演練，課程助教會在一旁協助修正動作，經反覆練習和充分暖身後，才正式實際下水操作。

衝浪課程尤為注重水上安全，初期教導正確使用魚雷浮標、趴板划水、起乘姿勢、上岸召回信號以及危機處理等內容(國立中山大學提供)

修課學生、中山大學劇場藝術學系大二生陳湘婷表示，自己曾參加過一日體驗課程，印象深刻。學生葉承翰則提到，之前曾經修習學校的帆船課，體驗後感覺很不錯，對於衝浪也一直很嚮往，學校能夠開設衝浪課程，真是再好不過。中山海資系大二生李昀庭也分享，當初來到中山，便想體驗各種水上運動，希望能培養興趣、認識更多志同道合的朋友。

水域活動課程已成為中山亮點之一，除必備的「初級游泳」外，另有「潛水」、「風帆」、「水域休閒活動」、「水中救生」等選修課程。(國立中山大學提供)

中山大學近年開創多元的體育課程，特別是水域活動課程已成為中山亮點之一，除必備的「初級游泳」外，另有「潛水」、「風帆」、「水域休閒活動」、「水中救生」等選修課程。校園獨特的水域活動課程也吸引中山大學攻頂聯盟夥伴學校—高雄醫學大學學生選修。高醫醫藥暨應用化學系大四學生郭依庭表示，因對水上活動非常有興趣，很高興可以透過校際選課來到中山學習，且比起校外的衝浪課程，學校規劃的課程更扎實，對新手來說也十分友善。