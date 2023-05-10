美系外資針對世芯-KY出具最新研究報告，世芯-KY第一季每股賺8.09元，低於該美系外資先前估計的11.02元，NRE(委託設計)營收占比小於20%，因為大陸設計項目遞延，單季毛利率僅為21%，儘管如此，世芯-KY依舊看好第二季NRE收入以及毛利率將恢復，全年毛利率依舊可以落在26~29%，且營收大於8億美金，基於給予22倍的本益比來看，股價仍然便宜，故美系外資將目標價由1380元調升到1480元、評等維持加碼。

美系外資表示，先前預期世芯-KY將打入AWS的下一代5奈米AI(人工智慧)加速器項目，有鑑於世芯-KY與AWS的關係以及設計服務的良好執行，目前仍維持樂觀看待，而管理世芯-KY管理階層對該部分表示相較以往「更有信心」，預計將會在6月下旬定案，目前尚不清楚新設計是否採用台積電(2330)5奈米或3奈米。

另外，美系外資表示，世芯-KY正在量產來自d-Matrix的7奈米AI晶片，以及英特爾Habana的7奈米Gaudi/Goya，估計AI相關項目可能占到2023年世芯-KY營收的60%左右，不僅如此，更看好世芯-KY後續有機會拿下微軟的5奈米項目。