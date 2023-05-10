近期爆出「不動產借貸媒合平台im.B」平台負責人捲款逃逸事件，涉詐金額高達25億，逾5000人受害，監察委員蔡崇義、賴鼎銘深表關切，申請自動調查。監委表示，長期以來，台灣P2P借貸平台的主管機關定位不明，淪為三不管地帶，如何確保平台安全穩定及投資人權益，避免類此吸金案再度發生，相關部門之因應及策進作為為何？將深入調查釐清。

監委指出，「不動產借貸媒合平台im.B」為國內首宗大型P2P公司爆發捲款潛逃事件，而長期以來，台灣P2P借貸平台的主管機關定位不明，淪為三不管地帶。在沒有明確之法律規範、適度之監管制度下，導致目前違反銀行法的吸金網站及事件仍然充斥，若發生平台倒閉、非法集資或詐欺等糾紛，投資人將面臨求助無門問題。

監委表示，回顧1982年，鴻源機構以誘人的高利率，非法吸集民間游資近1000億元，雖已事隔40年，然對於社會的傷害仍未弭平。如今網路發達，新態樣的吸金案仍不脫「鴻源」案模式，政府未汲取教訓，時至今日，未能釐清主管機關權責歸屬，以致未能早期預警及積極作為。

蔡崇義、賴鼎銘指出，與im.B平台往來之銀行對於金錢進出頻繁為何未能及早發覺？有無善盡確認客戶身份程序，並落實防範洗錢機制？如何確保平台安全穩定及投資人權益，避免類此吸金案再度發生？相關部門之因應及策進作為為何？將深入調查釐清。