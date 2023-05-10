《師奶莊園》 裸露上半身的小鮮肉們，身體彷彿正被對面慾望師奶們的渴望眼神舔舐著。（TLC旅遊生活頻道提供）

《師奶莊園》一個看似平常的擊掌動作，小鮮肉都不會放棄任何機會，牽起心儀師奶的小手。（TLC旅遊生活頻道提供）

孔孝真、高圓圓、賈靜雯、休傑克曼、克里斯漢斯沃、基努李維，你知道這幾位海內外演藝圈愛侶，都有個讓女人忌妒男人羨慕的共通點嗎？他們都是女大男小的姐弟戀情侶／夫妻檔！姐姐的成熟，能夠引領弟弟蛻變成為更加獨立負責的男人，同時感受到被照顧的關愛；弟弟的年輕旺盛活力，也可以為姊姊一成不變的生活注入嶄新色彩。那如果將年齡輩份上的級距再拉大，嘗試一下熟女與小鮮肉之間，是否也能迸發出綿長且令人羨煞的戀愛火花？八位單親辣媽交換兒子配對約會，鎖定TLC旅遊生活頻道全新真人實境節目《師奶莊園 MILF Manor》，看她們如何面對戀愛、情慾與家庭、親子之間，出乎預料的身心靈糾葛。

墨西哥拉巴斯（La Paz Mexico）的一處度假別墅，熱情迎接著一群體態火辣的單身媽媽入住。年齡介於40至60歲之間的她們，無不期待即將與比自己年輕幾十歲的小鮮肉們，踏上難忘的戀愛冒險，渴望著與彼此成為靈魂伴侶的機會。但當她們步入屋內與交往對象們見面時，一個驚人的事實卻撼動了原本的期待心情：前來配對的對象，正是這八位母親各自的心愛寶貝兒子們。

源自網路用語、節目名稱中的「MILF」一詞，從1999年好萊塢電影《美國派》之後就開始廣為流傳，意指「我想要發展親密關係的辣媽（Mother I’d Like to Fxxk）」，甚至還有人會使用略帶貶抑口吻的「豹女（Cougar）」一詞，而眾多熟女們也頗能欣然接受這般的稱謂。打破現實社會中對於年齡差距甚大的「兒孫戀」或是「跨世代」戀情的異樣眼光，節目中這些來自各行各業，充滿自信尋愛的女子，皆擁有一個年輕率性的靈魂，不僅不畏懼世人言語，也十分願意敞開心胸，期待在這美好的度假別墅裡，與小鮮肉們來段前所未有的戀愛體驗！

辣媽們期待著發展新戀情，卻不得不與自己兒子同住一個屋簷下，讓情況出現了微妙的變化。首先，為了分配各對母子們的房間，加上意欲爭取兩間頂級套房的限定名額，辣媽們必須與這些「兒子們」進行一場肉體直接碰觸的競賽，看著自己從小親自撫養長大的兒子被其他辣媽們毫不避諱地親暱撫摸，女人們的心中難免波瀾起伏不斷。同樣地，少男們看著自幼仰望著的母親，在自己面前與同輩男性公開地言語調情，甚至在夜裡傳送著語意曖昧的手機簡訊，小鮮肉的心裡怎會不五味雜陳？在戀愛與情慾的加味之下，親子關係又可能會產生什麼意想不到的化學變化？

節目中的萬人迷少男荷西在首集就坦率地表述出自己的心態：「我來的目的，應該和其他人一樣：遠離既有的文化價值觀，探索不同的感情，和以前不可能有關係的對象，產生不同的連結。」想更深入地探索這些辣媽們的心路歷程，5月14日起每個星期六、日晚間10點，敬請鎖定TLC旅遊生活頻道《師奶莊園》，一同瞭解熟女與少男們面對愛情、慾望與親情之間錯綜複雜的萬千糾葛。