Shohei Ohtani has passed Babe Ruth for career strikeouts with No. 5⃣0⃣2⃣#ShoTime 🐐 pic.twitter.com/Bdq6LR1say — Bally Sports (@BallySports) May 10, 2023

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本季第8度投打雙刀出擊，天使球星大谷翔平今（10）登板出戰美聯強權太空人，儘管繳出7局失3分優質先發表現，不過天使打線全場只擠出3支安打，只靠著新秀內托（Zach Neto）的大聯盟首轟破蛋，終場天使以1比3不敵太空人，大谷翔平吞下本季首場敗仗。

大谷翔平上賽季面對太空人相當順手，5場先發拿下3勝1負、1.21防禦率，29.2局中投出45次三振，此戰前半段仍封鎖太空人，2局上面對潘尼亞（Jeremy Pena）投出三振，也是大谷職業生涯第502K，正式超越「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），成為了大聯盟至少生涯百轟的選手中，三振數最多的二刀流好手。潘尼亞生涯對大谷就是沒轍，加上本戰3支0，對戰14個打數僅出現1支安打，吞下7次三振，直到天使將大谷換下後，潘尼亞才擊出本場首安。

天使3局下率先打破鴨蛋，擔任第9棒的內托打出了他在大聯盟生涯的首支全壘打，率天使以1比0取得領先。5局上大谷翔平遭遇亂流，1出局投出四壞球保送後，遭到前隊友馬多納多（Martin Maldonado）敲出逆轉兩分炮，阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）在一、二壘有人時補上安打，大谷翔平單局痛失3分。金手套捕手馬多納多靠著手套站穩大聯盟，本季打擊率連2成都不到，他抓準大谷跑到紅中的「Sweeper」，一棒掃向左外野大牆外。

除了內托外，天使其他2支都是短程安打，無法威脅太空人，大谷翔平以103球投完7局，被敲出6支安打失3分，送出7張老K、2次保送，吞下本季第一場敗仗，自責分率則上升到2.74。打擊部分，擔綱第3棒的大谷3打數盡墨，吞下1次三振，打擊率也跌破3成，來到2成94。