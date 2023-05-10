副總統賴清德今天強調，資安產業在臺灣發展成功是必然的，他列舉臺灣面臨極權主義的威脅等三大原因，承諾政府將全力支持資訊安全產業發展。他也期許資訊安全產業從業人員能有守護國家的信念，讓我們的民主可以延續，不受外力影響，「當力量足夠不受假訊息影響時，和平自然就有辦法維持」。

賴清德今天上午與數位發展部次長李懷仁、臺灣資安大會創辦人暨iThome社長谷祖惠及總編輯吳其勳等人，出席「CYBERSEC 2023臺灣資安大會」，及參觀今年參展攤位，實地瞭解臺灣資安防護及自主研發能量上的努力與成果。

他致詞時提到，蔡總統昨日出席大會開幕典禮時特別強調，資安就是國安，代表資安對臺灣非常重要，臺灣必須要發展資安產業。

賴清德認為，資安產業在臺灣發展成功是必然的，第一個原因就是政府支持。他在擔任行政院長任內，推動「資安產業發展行動計畫」，目的就是希望將臺灣打造為全球資安產業創新基地，並打造臺灣資安產業優質品牌。

在這樣的目標之下，政府陸續通過《資訊安全管理法》，並成立「數位發展部」及「國家資通安全研究院」，他說，這些都是政府積極作為，所投入的經費也一年比一年成長。

第二個成功的原因是時勢所趨。賴清德指出，全球快速進入全面智慧化時代，對資安的需求可想而知。臺灣是ICT大國，以ICT、半導體製造等作為支援資訊安全產業發展的力量。「換言之，資訊安全產業也是臺灣推動ICT產業的後盾，兩者相輔相成」。

第三則是臺灣面臨極權主義的威脅，他說，政府單位近幾年受到許多網路攻擊及惡意連結，在此狀況下，對資訊安全產業而言也是一個演練。政府將全力支持資訊安全產業的發展，同時也要號召大家持續加大推動資安產業的力道，讓資訊安全產業能有更進一步的發展。

賴清德表示，當戰爭來臨時，守護國家的是軍人；疫情來臨時，守護人民健康是醫護人員。他也期許資訊安全產業從業人員能有守護國家的信念，大家的努力不僅是為了公司發展，還有一個更重要的目標是保護國家，讓我們的民主可以延續，不受外力影響，當力量足夠不受假訊息影響時，和平自然就有辦法維持。