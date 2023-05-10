而民眾黨立委吳欣盈則呼籲，目前已有64名立委支持修改央行法，希望「央行是否可以維持90%的保守，而有10%的開創，央行要有新的樂章和新的機會。投資就是王道，台灣在兩岸危險之際，央行用外匯存底成立國家主權基金是政治問題非經濟問題。」

國民黨立委羅明才表示，由於簽署修改「中央銀行法第20條及第33條條文修正草案」的連署立委已經過半，因此，央行要認真思考的問題，不是「YES」或「NO」，而是「HOW」，到底該拿外匯存底的多少來成立「國家主權基金」。

今天公聽會出席立委大都支持成立「國家主權基金」的倡議，只是對財源的看法有不同意見。至於出席的學者中，中華經濟研究院王健全副院長、台大國發所周治邦教授、華梵大學人文教育中心杜震華教授偏向支持由外匯存底提撥一部分成立「國家主權基金」；至於清大經濟系黃朝熙、金融研訓院王嘉緯首席研究員和王嘉緯和成大會計系林軒竹教授則持較謹慎的觀點。

成大會計系教授林軒竹表示，不反對成立主權基金但目的要清楚。以修改「中央銀行法第20條及第33條條文修正」來達到成立主權基金的目的，其目的不明，方法偏誤。因為，從修改條文的說明中顯示，其目的是要以累積國家財富為目標。但這個目標並不是央行的職責。其次，有關外匯存底是否過多，是否閒置的問題，要從台灣非IMF會員國和地緣政治風險來評估，資金的流動性和安全性是首要考量。因此，對於此次的修法，林軒竹明確表示：方法偏誤，反對修法。林軒竹也是眾多學者中，對於修法態度最斬釘截鐵的一位。

鍾佳濱今天在立法院提出的「衣櫥理論」，則形容央行不願提撥外匯存底作為主權基金，提出的理由就像「愛美的人一樣，衣櫥裡永遠少一件衣服；男性永遠少一條領帶，要多少永遠嫌不夠。」