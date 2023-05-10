2023世界客家博覽會在桃園，桃園大眾捷運公司準備「接客迎客」，推出具客家文化特色的彩繪列車，還為A12機場第一航廈站及A18高鐵桃園站的環境空間披上客家文化圖騰，2站還有主題拍照打卡牆，讓乘客沉浸在好客風潮中。為搶先迎接世客博，彩繪列車即日起已啟航，2車站拍照打卡牆也布置完成，可供遊客賞玩，持續到10月15日。

桃園大眾捷運公司搶先迎接2023世界客家博覽會，推出具客家文化特色的彩繪列車。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

桃捷公司表示，世客博以「Travel to Tomorrow」為策展主題，自今年8月11日開展至10月15日，活動範圍以桃園機場捷運線的A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站2站間的靑埔區域為軸心，其中又以A19桃園體育園區站為主展區，主展區又分世界館、台灣館2大主題展館，另有8大副展館，所有展區串連起老街溪水文流域、千塘美譽的埤塘風情。

桃園大眾捷運公司搶先迎接2023世界客家博覽會，推出具客家文化特色的彩繪列車。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

桃捷公司吉祥物「鶇鶇」也穿上客家圖飾的服裝，手拿客家花布旗幟，配戴客家文化代表性的桐花帽，展翅歡迎民眾搭乘機場捷運線直達世客博會場。

機捷A12機場第一航廈站及A18高鐵桃園站，還設有主題拍照打卡牆，讓乘客沉浸在好客風潮。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

桃捷公司提到，搭乘桃園機場捷運線到青埔地區的主、副展區來趟客家風情之旅，在展區搭接駁車可直達1895乙未保台紀念公園、桃園北區客家會館、永安海螺文化體驗園區、台灣客家茶文化館、崙坪文化地景園區，享受桃園客家在地特色美食，探索客家文化特色景點。也可步行至A17領航站旁的橫山書法藝術館、國際原住民族文化創意產業園區，進一步瞭解客家書藝與文學等。

機捷A12機場第一航廈站及A18高鐵桃園站，還設有主題拍照打卡牆，讓乘客沉浸在好客風潮。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

桃捷公司說明，世客博彩繪列車即起上線時刻表已出爐，A1台北車站發車時間為「08：12、11：12、14：12、17：12、20：12」，A21環北站發車時間為「06：49、09：49、12：49、15：49、18：49、21：49」，若遇彩繪列車進行排檢，當日實際發車狀況將有所調整。