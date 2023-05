知名實況主「企鵝妹」柳允進(윰찌니,Jinny)徒步環台之旅,10日中午左右停留新竹都城隍廟,體驗周邊小吃,也「巧遇」新竹市長高虹安。由於正值午休時間,企鵝妹剛好走到新竹市府附近,兩人僅簡短互動40秒,網友也在PTT發文打趣說,新竹李多慧巧遇企鵝妹,不知會不會用韓文交流,也好奇高虹安送什麼伴手禮給企鵝妹。

企鵝妹昨進入竹北市區後,沿途遇到許多熱情粉絲,有人準備禮物、有人要求拍照簽名,讓她難以前進,露出困擾表情。今早開台要從竹北走到頭份,中午左右進入新竹市區,不少網友留言「要吃什麼新竹美食」、「應該是吃新竹麥當勞」,也有人擔心她被大批粉絲包圍。

企鵝妹進到新竹市,先在新竹動物園停留,除了男粉絲外,也有許多女粉絲、小朋友上前拍照,接著前都城隍廟一帶,體驗廟口小吃時,途中竟「巧遇」新竹市長高虹安。

由於剛好逢午休時間,企鵝妹走到市府附近,高虹安也準備了幾個周邊小物送給企鵝妹,並未與企鵝妹合照,兩人互動不到1分鐘,高虹安僅用英語簡短送完伴手禮就離開,企鵝妹也用在直播中說,「I can't believe city mayor came to say hello CITY MAYOR!」

高虹安突然出現在直播畫面也引發網友討論,由於先前有網友指高虹安撞臉南韓人氣啦啦隊女神李多慧,因此今兩人碰面,也有網友開玩笑說,「新竹李多慧」巧遇企鵝妹,不知道兩人是否是用韓文交流。

網友也好奇,高虹安送給企鵝妹的是什麼伴手禮?由於前幾天正好是竹塹媽祖文化祭,高虹安挑選了幾個適合環島的竹塹媽祖文化祭的周邊小物來送給企鵝妹,有毛巾及扇子,另外也準備了新竹市消防局搜救犬的防蚊貼片,中午天氣炎熱,高虹安也送給企鵝妹一支新竹有名的814冰棒(草莓口味)讓企鵝妹消消暑。