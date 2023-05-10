台北市社會局擬修改「台北市兒童及少年寄養家庭管理自治條例」，北市法規會今審查通過，寄養家庭父母年齡下修至25歲，年滿70歲者應每2年重新提出申請，也明定連續3年以上未提供安置照顧的寄養家庭可廢止資格，本案將送大會二、三讀。社會局預估，若順利通過，可在8月公告施行。

社會局研擬修改「台北市兒童及少年寄養家庭管理自治條例」，將寄養家庭父母年齡下修至25歲並取消上限，由於議員日前在法規會審查時建議年齡應設上限，現改成70歲者每2年重新提出申請，法規會今續審廢除寄養家庭資格及獎金發放相關條文。

社會局考量到連續2年未提供安置照顧的寄養家庭，通常已無意願或不適合提供服務，而在條例中增訂未提供安置照顧2年以上寄養家庭，應廢止其資格，但有特殊情形不在此限。市議員陳政忠認為，成為寄養家庭本就不易，建議改成3年以上未提供服務可廢止資格，讓孩子多一點選擇權。

此外，根據規定，寄養家庭拿到優或甲等可獲獎金，社會局則每年編列60萬預算，依獲獎家數發放獎金，根據統計，台北市約9成寄養家庭可獲優或甲等，過去3年獲優等的寄養家庭約可領取8000至1萬元獎金，甲等可領5000元。

市議員汪志冰說，寄養家庭照顧孩子非常辛苦，獎金卻如此少，實在很難達到獎勵作用。陳政忠也認為，獎金不應該被寄養家庭數量稀釋掉，希望社會局明列優、甲等獎金。

社會局長姚淑文表示，寄養家庭要付出很多心力照顧孩子，社會局確實應該更予更多鼓勵，明定優等寄養家庭可獲至少2萬元獎金、甲等不低於1萬元，今年先用業務費支應，年底就可施行，明年再提高獎金預算。另也將廢止寄養家庭資格規定，從2年改為3年。