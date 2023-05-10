自然科學紀錄片《史前地球２》加入新恐龍故事，探索地球未知的過去（APPLE TV＋提供）

榮獲多項大獎且廣受好評的自然類科學紀錄片《史前地球》即將推出第二季，由原班人馬攜手呈獻，《與森林共舞》《獅子王》導演強費洛和BBC金獎製作人邁克岡頓共同擔任執行製作，奧斯卡金獎漢斯季默配樂，以及英國國寶級自然紀錄片之父大衛艾登堡擔任旁白。

《史前地球２》集結榮獲多項大獎的野生動物電影製作團隊、最新的古生物學知識技術，打造令人驚嘆的視覺效果，再次帶領觀眾回到6600萬年前，以沈浸式體驗古老的地球以及漫遊在其中的恐龍，揭開史前地球壯觀的棲息地和物種的面紗。日前發佈《史前地球２》最新預告，踏上全新恐龍棲息地，包含印度的活火山、馬達加斯加的沼澤地及北美附近的深海等，以及更多未知的探險。

更令人期待的是，以白堊紀為背景的全新五集紀錄片，將探索許多首次亮相的恐龍物種：多智龍有著裝甲般的皮膚可以抵禦掠食者，是目前最年輕的亞洲甲龍科恐龍，海中霸主滄龍統治著海洋，體型巨大卻能以驚人的速度在水中加速，甚至在《侏羅紀世界》中將地表最強掠食者暴龍打掛，被譽為史前地球中「最致命的頂級掠食者」，從化石記錄顯示出伊希斯龍會在火山地熱附近小心翼翼產卵，風神翼龍有長頸鹿般的高的飛行爬蟲類恐龍，是史上最大的飛行生物，翼展堪比小型飛機，也是《史前地球》中最有魅力的角色之一。

《史前地球》第一季在爛番茄上擁有 100％ 的評分，並獲得了電視評論家協會獎、視覺效果協會獎、安妮獎、好萊塢音樂與媒體獎等榮獲多項大獎，相信《史前地球２》也將為觀眾帶來嶄新的知識以及深刻的恐龍生態體驗，《史前地球》（Prehistoric Plant 2）將於2023年5月22日全球同步上線。