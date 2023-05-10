夏天到來讓氣溫持續攀升，運動過後身體容易流失大量水分及電解質，黑松FIN於今夏推出「FIN好菌補給飲」，添加日本專利「L-137植物乳酸菌」，幫助調節生理機能；林鳳營調查發現，以柔軟餐食補充營養也是不少人需求，便以點心的概念發展出特濃優格系列，且買氣持續增長，光去年相較2021年就成長2位數以上。

黑松「FIN好菌補給飲」添加的「L-137植物乳酸菌」是由日本好侍食品集團專利研發的好菌，透過「熱封技術」，不受溫度、環境影響也能將活性完整封存，喝起來口感清爽不甜膩，且同樣具有等滲透壓、低熱量的特性，可幫助身體細胞溫和平順、有效率地吸收水分，讓大小朋友炎炎夏日也能輕鬆補給無負擔。

相當重視家庭、堅持陪著小孩一起成長的宥勝，日前宣布將以家庭為重心，不願錯過孩子成長的每個時刻，未來一年全心擔任「家庭主夫」，把更多心力放到孩子身上，因此只要一有時間就會帶著兩個孩子去體驗各種新事物，宥勝表示：「帶蕾蕾跟剴剴從事戶外活動時，容易汗流浹背，而FIN的等滲透壓特性，能幫助孩子迅速補充水分，添加的L-137植物乳酸菌，還可幫助調節生理機能，現在FIN已經成為全家出遊的補水好伙伴。」

新品「FIN好菌補給飲」已於全台各大通路上架販售，並祭出單瓶19元、兩瓶35元的嚐鮮價優惠！為配合新品上市，本次黑松公司更特別於全家便利商店推出「黑松FIN品牌月」集章趣活動，只要5月30日前，購買黑松指定商品任兩瓶即可獲得1章，集滿2章可獲得黑松商品10元折價券，集滿12章還能以249元加購黑松與社會企業「FNG世代設計」合作，採用100％回收寶特瓶製作而成的「FIN遊戲野餐墊」。

林鳳營特濃優格系列今年再度獲選銀髮友善食品。（味全提供）

林鳳營則抓住孝親商機，在餐食功能上，超過7成期望以口感柔軟為主並添加特定營養素(如鈣、鐵)。2018年林鳳營推出「無添加、營養特濃」的特濃優格系列，包括原味／無加糖／草莓口味，高含量牛乳中有豐富鈣質及牛奶蛋白，每100g含5.1g以上蛋白質，滿足孝親族對特定營養素的期待，更獲選為食品所銀髮友善食品。該系列堅持無添加、使用100％台灣優質生乳，不加水稀釋、不加奶粉，以及專家選用的獨家黃金益菌組合，用100％完整鮮乳營養及專業益生菌，守護家人健康。