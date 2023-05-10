美國國務卿布林肯9日會晤英國外交大臣柯維立，兩位外長於會後聯合記者會中，強調維護台海和平穩定。外交部今天表示，美英兩國外長上述聲明，再次凸顯維護台海和平穩定是國際民主社群的高度共識。

布林肯5月9日會晤柯維立，並於會後舉行聯合記者會。外交部發言人劉永健表示，布林肯強調在確保台海和平穩定等關鍵議題，或是尋求與中國合作解決全球重大挑戰上，美英立場一致。

柯維立則呼應表示，美英兩國以增進全球利益考量，必須直接、堅定、定期與中國接觸，以影響北京決策，包括維繫台海和平，因為台海和平將對所有人造成影響。外交部對英美兩國外長再次重申對台海和平穩定的堅定立場，表示歡迎與肯定。

他說，台海和平穩定是印太地區安全與繁榮的核心。自去年以來，中國藉故無端升高對台脅迫及軍事恫嚇，對區域安全與穩定構成嚴峻挑戰，也為國際社會高度關切；美英兩國外長上述聲明，再次凸顯維護台海和平穩定是國際民主社群的高度共識，關乎全球利益，民主夥伴當團結一致，共同維護。

劉永健強調，外交部將持續與美、英以及所有理念相近夥伴攜手合作，捍衛民主價值，以維護台海及區域和平、穩定與繁榮。