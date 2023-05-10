監察院今（10）日通過並公布監察委員王美玉、林國明所提前宜蘭地檢署檢察官吳志成違法失職案調查報告，並已於4日通過彈劾，全案將移送懲戒法院審理。彈劾案文指出，吳志成多次罔顧卷內明確的犯罪事證，例如持槍監視畫面、現場採集的彈殼、現場查獲的安非他命等，擬簽結案件，且經常先入為主、不傳喚被告或犯罪嫌疑人等，違反檢察官倫理規範情節重大。

彈劾案文提及，吳志成共有3項違失，首先，吳志成受理當事人聲請閱覽卷宗，但始終未依法簽擬意見，經主任檢察官提醒後，吳志成仍多次未簽擬即呈核，最後只好由主任檢察官自行決定，然而自當事人聲請到最終准許時，已耗時近1個月。

第二，吳志成承辦他字案件，多次罔顧卷內明確的犯罪事證，例如持槍監視畫面、現場採集的彈殼、現場查獲的安非他命等，反而以「未發現有何犯罪嫌疑，且無繼續偵查之必要」等不符規定的事由，擬簽結案件。

經主任檢察官多次請其注意事證及規定，吳志成均不予理會，執意為之，部分案件只好移由其他檢察官偵辦，吳志成置卷內犯罪嫌疑事證不顧，且未遵循相關法令，不但礙於真實發現且不利公共秩序維護。

最後，據宜蘭地檢署統計，2019年至2021年吳志成所偵辦案件中，共101件沒有傳喚被告或犯罪嫌疑人就起訴，或聲請簡易判決處刑，雖然刑事訴訟法並未規定必須傳喚被告或犯罪嫌疑人才能起訴，但據上統計可知，吳志成並非偶一為之，而是經常性。

彈劾案文提及，吳志成表示，供述證據的可信性本來就較低，傳喚也只是聽對方辯解，然而被告或犯罪嫌疑人未經傳喚，無從得知自己被起訴的罪名、無從為自己說明，更無從請求調查對己有利的事證，吳志成的作法，嚴重影響被告或犯罪嫌疑人權益，實與憲法正當法律程序不符。

彈劾案文總結，吳志成偵辦案件罔顧卷內事證、經常先入為主、不傳喚被告或犯罪嫌疑人等，妨礙真實發現，或造成被告或犯罪嫌疑人無從答辯等，經主任檢察官提醒後仍屢屢發生，堅持己見，違反檢察官倫理規範情節重大，故提案彈劾。

另外，調查報告發現，針對吳志成的諸多違失，宜蘭地檢署向來以年終職務評定進行評價，吳志成2019年至2021年的職務評定均為「未達良好」。然而，職務評定只是核發獎金的憑據，目前法官法的職務評定，只有良好及未達良好二種，對吳的違失情節，除非發動外部監督，沒有汰除機制，因此調查意見請法務部就現行機制進行研議，以符合民眾期待。

調查報告並指出，目前實務上不乏有檢察官同時簽發傳票與拘票的情形，但刑事訴訟法所定傳喚與拘提要件不同，使用上有先後順序，應先行傳喚或傳喚不到後，才能發動拘提。尤其，傳喚為任意處分，拘提則為強制處分，拘提更應符合比例原則的要求，若同時為之，將嚴重侵害人民權，二者不容混淆，或因執法人員貪圖方便造成二者無所區分，故請法務部加強監督，避免兩票齊發或濫用拘票的情事發生。