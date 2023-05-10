黑松在4月即以年度大甲媽祖遶境盛事，攜手大甲鎮瀾宮、金酒第三度推出聯名酒款，三金加持已掀起收藏潮；緊接著機能性茶飲黑松茶花綠茶在獲兩項健康食品認證帶動第一季銷售雙位數成長之後，推出新品茶花一番煎茶，並邀來新代言人比莉，帶動一波新買氣，也挹注4月營收來到6.97億元，較去年同期成長7.95％。

5月則以茶尋味系列推出台灣春茶新品，邀來日本佐藤健代言打響名號，在入夏之際，運動飲品亦開始熱賣，FIN也有新品加入，推出添加日本專利L-137植物乳酸菌，並邀來新代言人展現暖爸實力，且緊接著還有因應母親節的人蔘保健食品即將推出。

黑松今年首季獲利每股純益0.47元，較去年同期的0.31元大幅增加五成之多，且創近期單季同期新高，主要是新品多、出貨動能強勁挹注，展望第二季在銷售端需求帶動下，加上今年入夏早，估計銷售動能仍持續雙位數成長。