挑選一瓶好的威士忌，可優先考慮「單一麥芽」，代表純正、生產過程嚴格把關，若能採用「雪莉桶熟成」，那更是風味絕佳、口感豐富且層次分明的保證。有「雪莉桶王者」之美譽的麥卡倫（Macallan），不僅是單一麥芽威士忌，且標榜100%由雪莉桶熟成，為了嚴控雪莉桶的品質，每年都要投資1640萬英磅（約6.5億台幣）打造自家專屬的雪莉桶，以確保每滴威士忌酒液皆能溫潤滑順、醇香優雅。

麥卡倫在酒壇引領雪莉桶威士忌的風潮，引來同業紛紛效法，導致市面上雪莉桶供應奇缺，而麥卡倫所屬的愛丁頓集團，早在上個世紀中期開始，每年投資6.5億台幣著手打造專屬於自己的雪莉桶供應鏈，從橡木選材、塑形成桶、烈焰烘烤、風乾方式，到歷經18至24個月以Oloroso雪莉酒潤桶，完全由愛丁頓集團自己掌控，每顆雪莉桶皆需耗費至少6年的時間才能完成，產量占比達整個蘇格蘭威士忌產業雪莉桶的95%，奠定麥卡倫在雪莉桶威士忌的領導地位。

麥卡倫的雪莉酒潤桶過程，從橡木選材、塑形成桶、烈焰烘烤、風乾方式，到歷經18至24個月以Oloroso雪莉酒潤桶，過程耗時近6年才能完成。（Macallan提供）

麥卡倫威士忌採用精緻小巧的蒸餾器，獨特的尺寸與形狀讓酒液可接觸最大面積的銅壁，幫助新酒集中風味，而威士忌最終特色和風味，有高達80%是由橡木桶的品質來決定，每一口都是麥卡倫的匠心工藝與歲月凝鍊，也因為這一份堅持，才能讓雪莉桶威士忌溫潤滑順，無怪乎麥卡倫得以冠上「雪莉王者」的美名，無人能出其右。

麥卡倫經典雪莉桶威士忌，如琥珀原石的剔透酒色，是以紅橡木雪莉桶孕育熟成的結果，不經酒用焦糖調色。（Macallan提供）

目前麥卡倫最具代表性的兩大系列，一是完全由100%西班牙紅橡木雪莉桶熟成的「經典雪莉桶系列」，如琥珀原石的剔透酒色，是以紅橡木雪莉桶孕育熟成的結果，不經酒用焦糖調色，每一滴都是正統雪莉桶的靈魂，有12年、18年、25年和30年等年份酒款。

麥卡倫威士忌採用精緻小巧的蒸餾器，獨特的尺寸與形狀讓酒液可接觸最大面積的銅壁，幫助新酒集中風味。（Macallan提供）

另一個則是「極致雙桶工藝」（Double Cask)系列威士忌，採用了

100% 歐洲紅橡木雪莉桶和100%美國白橡木雪莉桶，以200%雙倍完美熟成的雙雪莉桶威士忌精釀而成，是美洲與歐洲兩個世界相結合的旅程，透過歐洲紅橡木桶和美國白橡木桶的風味交織，賦予威士忌自然的金黃酒色，產生優雅柔美的柑橘、檸檬、椰子和奶油風味，有12年、15年與18年三種年份酒款。

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