美國路易斯安那州一名14歲少女和朋友們在鄰居家的宅院玩躲貓貓，結果被鄰居開槍打中後腦勺，所幸少女無生命危險，鄰居稱看到「黑影」而開槍。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路州地方電視台「KPLC」報導，路易斯安那州與德州邊界的塔克斯鎮（Starks）7日凌晨發生槍擊案，警方於凌晨1時接獲報案抵達現場時，發現一名14歲少女後腦勺中彈。
原來這名少女與朋友們在附近玩躲貓貓，並且躲進鄰居的宅院，結果就被58歲屋主陶艾爾（David Doyle）開槍。
陶艾爾接受訊問時表示，當天凌晨他在屋外看到「影子」，於是進屋拿手槍，他回到院子後看到有人跑出他家庭院，於是就朝那些人影開槍，沒有注意到打中一名少女的後腦勺。
這名少女隨後被送到附近醫院救治，所幸無生命危險，家屬表示少女狀況還行，正在逐漸復原中。
值得注意的是，陶艾爾開槍的地方是一個死巷，附近只有3戶人家，包括陶艾爾、中槍少女一家，以及少女的親戚。
陶艾爾目前已被逮捕，他被控加重毆打罪（aggravated battery）、4項武器企圖加重傷害罪（aggravated assault with a firearm），以及1項非法開槍罪。
報導指出，路州有「堅守陣地法」（Stand-your-ground Law），在出於自我防衛、避免暴力犯罪，或有人非法闖進住家、工作場所或車輛時能開槍。
文章來源：Louisiana man arrested in connection with the shooting of a 14-year-old girl while she was playing hide-and-seek
文章來源：Starks man accused of shooting 14-year-old girl in back of head as she was playing hide-and-seek
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