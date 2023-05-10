美國路易斯安那州一名14歲少女和朋友們在鄰居家的宅院玩躲貓貓，結果被鄰居開槍打中後腦勺。

美國路易斯安那州一名14歲少女和朋友們在鄰居家的宅院玩躲貓貓，結果被鄰居開槍打中後腦勺，所幸少女無生命危險，鄰居稱看到「黑影」而開槍。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路州地方電視台「KPLC」報導，路易斯安那州與德州邊界的塔克斯鎮（Starks）7日凌晨發生槍擊案，警方於凌晨1時接獲報案抵達現場時，發現一名14歲少女後腦勺中彈。

原來這名少女與朋友們在附近玩躲貓貓，並且躲進鄰居的宅院，結果就被58歲屋主陶艾爾（David Doyle）開槍。

路易斯安那州58歲男子陶艾爾（David Doyle）半夜對黑影開槍，擊中在他院子玩躲貓貓的少女。圖為（圖／美聯社、卡爾克蘇郡警長辦公室提供）

陶艾爾接受訊問時表示，當天凌晨他在屋外看到「影子」，於是進屋拿手槍，他回到院子後看到有人跑出他家庭院，於是就朝那些人影開槍，沒有注意到打中一名少女的後腦勺。

這名少女隨後被送到附近醫院救治，所幸無生命危險，家屬表示少女狀況還行，正在逐漸復原中。

值得注意的是，陶艾爾開槍的地方是一個死巷，附近只有3戶人家，包括陶艾爾、中槍少女一家，以及少女的親戚。

陶艾爾目前已被逮捕，他被控加重毆打罪（aggravated battery）、4項武器企圖加重傷害罪（aggravated assault with a firearm），以及1項非法開槍罪。

報導指出，路州有「堅守陣地法」（Stand-your-ground Law），在出於自我防衛、避免暴力犯罪，或有人非法闖進住家、工作場所或車輛時能開槍。