日法兩國5月9日以視訊會議召開外交及國防部長「2＋2會談」，會後發布聯合聲明，重申台海和平穩定對國際社會安全與繁榮不可或缺，敦促兩岸問題和平解決。外交部今天對該聲明內容表示高度歡迎，並感謝日本及法國對台灣的堅定支持。

外交部發言人劉永健指出，日本外務大臣林芳正及防衛大臣浜田靖一與法國外交部長科羅娜及國防部長勒克努於5月9日以視訊會議召開日法外交及國防「2＋2會談」，會後發布聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性。

他說，此次日法外交及國防部長「2＋2會談」的聯合聲明也表達對東海及南海情勢的深刻憂慮，以及反對任何以武力或脅迫手段片面改變現狀的企圖，並重申日法兩國將持續合作實現「自由開放印太」的願景。

劉永健強調，外交部歡迎國際社會採取任何有助台海和平的行動，台灣作為印太地區負責任的成員，今後也將持續與美、日及歐盟國家等理念相近國家加強合作，為守護國際社會的民主、自由及和平而努力。