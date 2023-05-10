日系外資表示，聯詠第一季財報強勁，第二季財測也相當樂觀，預計第二季營收中位數將成長25%，其中，成長最強勁的產品是SDDI(中小尺寸驅動IC)，其次是LDDI(大尺寸面板驅動IC)，然後是 SOC(系統單晶片)，聯詠也期待新產品(OLED、VR)動能一路延續到第三季，且目前有一些客戶的庫存已經趨向正常化，這顯示終端需求有機會在下半年回溫。將聯詠目標價由390元調升到460元、評等維持中立。

另一家日系外資表示，聯詠對第二季釋出樂觀財測，營收季增長幅度將逾2成。儘管競爭激烈，加上終端銷售疲軟下半年仍有不確定性，但聯詠的盈利能力依舊將受益於產品結構優化和成本控制，自第二季漸趨穩定，故將聯詠目標價由345元調升到412元、評等維持中立。

以新台幣兌換美元30.5元計算，聯詠預計第二季營收落在295~305億元、季成長22.68~26.8%；毛利率38.5%~40.5%；營業利益率22.5%~24.5%。