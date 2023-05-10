校園午餐對於學童來說是重要的營養來源，民進黨立委范雲與陳培瑜、林宜瑾及關心營養午餐議題的家長、營養師、倡議團體，共同舉辦記者會，呼籲台灣跟上日本、韓國腳步，訂定營養午餐專法，讓小孩吃得好、爸媽沒煩惱。

范雲指出，學校一直以來都是餐廳之外，最常發生食物中毒的場所，根據食藥署統計，2022年食物中毒事件，有超過3分之1、1600名受害者都在校園，她舉例，以花蓮營養午餐為例，雖然免費但曾發生過集體食物中毒、食物酸臭、提供的水果柳丁跟乒乓球一樣小等事件，供餐品質實在令人憂心。

為了解決營養午餐問題，范雲在2020年曾提出《學校飲食教育法》草案，她強調，是參考日本對學生人數550人以上要聘1名營養教師、未滿550人4校要合聘1名營養教師的設計，拉高目前我國1200學生僅1名營養師的比例。

其次，日本是由政府所設之「學校給食會」統籌購入校園供餐食材，再販售給當地學校，以確保營養午餐供應的公益與非營利性，范雲也參考日本作法，在自己的版本中提出建立統籌採購食材的中心。

如今《學校飲食教育法》草案提出已經過了3年，台灣的校園營養午餐品質，仍然無法獲得法律層級的保障與重視，范雲表示，身為教文委員會的召委，將會盡力來安排公聽會、法案的詢答，期望我們的校園都能供應營養、安全的餐食，伴隨多元的飲食教育，讓孩子吃的開心、父母安心。