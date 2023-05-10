教育部國教署推動「教育優先區計畫」，111學年核定各地方政府教育優先區計畫經費約3億元，支持學校辦學，並鼓勵弱勢學生踴躍參與各項特色教育活動，以開拓且豐富學生視野。

為提供弱勢學生多元學習機會，教育部國教署自1994年起推動「教育優先區計畫」，補助學校推展親職教育活動、發展教育特色、充實基本教學設備、發展原住民教育文化特色等項目。

以台東縣關山國小為例，辦理親職教育講座，講師結合親子閱讀與Maker玩創意的概念，邀請國小一年級新生家長陪伴孩子一起體驗閱讀的樂趣，進而培養孩子從小喜歡閱讀的風氣，並透過遊戲互動與創作發揮創意，增進親子情感交流的機會。

基隆市暖江國小發展踢踏舞特色，邀請「足夢舞人團隊」師資指導學生踢踏舞，培養學生的音樂及舞蹈興趣，不僅促進學生全身肌肉均衡及訓練平衡感，學生經過長時間的訓練，更提升專注力、肢體敏捷性及控制能力，培養團隊合作態度，增進人際互動與師生關係，學生也多次受邀到校外演出，提升自信心與表現力。

新北市烏來國中小國小部發展「泰雅歌謠傳唱社」，讓孩子們透過木箱敲打節奏及肢體舞蹈動作，吟唱泰雅族母語歌謠，並透過帶領學生訪問耆老探索山林智慧，保存泰雅族文化精神，使學生體認原住民文化傳承的重要性及使命感。

教育部國教署表示，提供學生擁有多元展能的機會是教育部持續不斷努力的目標，為更加落實教育機會均等、實現教育正義，教育部未來也將持續挹注經費協助學校永續發展，讓每一分教育資源都能幫助到學生的學習與成長。